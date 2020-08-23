شاهد ميدان الجيزة بعد تطوير موقف السيرفيس بـ5.5 مليون جنيه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

طورت محافظة الجيزة موقف سيرفيس ميدان الجيزة ليظهر بشكل حضارى مع توفير الراحة لركاب الجيزة وسائقى الموقف، حيث ظهرت الملامح النهائية لتطوير موقف سرفيس ميدان الجيزة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق للمواطنين وكأحد الحلول الجذرية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي للسيارات السرفيس بمنطقة ميدان الجيزة .

وكان أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة بتكلفة إجمالية حوالى 5.5 مليون جنيه ، موضحا أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الانشائية والخدمية و الاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة وانه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة إضافة إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطنى المحافظة .

وأشار راشد أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها ، مضيفًا أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات .