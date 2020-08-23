اليوم السابع
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شاب يذبح صديقه لرفضه ممارسة الشذوذ معه بقنا

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:17 م
شاب يذبح صديقه لرفضه ممارسة الشذوذ معه بقنا حادث قنا
قنا- وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من كشف غموض حادث العثور على جثة عامل ملقاة فى الزراعات بدشنا حيث تبين قيام صديقه بذبحه لرفضه ممارسة الشذوذ معه.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بالعثور على جثة أحمد فرج إبراهيم، 27 عامًا عامل ملقاة في الزراعات بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا وبها طعنات نافذه وآثار ذبح فى الرقبة.

كشفت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الحادث صديق المجنى عليه المدعو "محمد س ش"  طالب بمعهد سياحة وفنادق حيث ذهبا للتنزه بين الزراعات، وطلب المتهم من المجنى عليه ممارسة الشذوذ الجنسي فرفض وحاول تنفيذ رغبته بالقوة ولكن المجنى عليه قاومه وهدده بفضحه وكشف ممارساته الشاذة أمام أهل القرية فقام المتهم بطعنه عدة طعنات فى الصدر والظهر والرقبة حتى لقى مصرعة وفر هاربًا وتم ضبطه.


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