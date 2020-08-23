س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الخرف

كتبت نهير عبد النبى

يصف الخرف مجموعة من الأعراض التى تؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بشكل كبير بما يكفى للتدخل فى حياتك اليومية، فهو ليس مرضًا محددًا، لكن قد تتسبب عدة أمراض مختلفة فى الإصابة بالخرف، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الخرف وفقا لما ذكره موقع mayoclinic.

س: ما أسباب الخرف؟

ج: ينتج الخرف عن تلف أو فقدان الخلايا العصبية ووصلاتها في الدماغ، اعتمادًا على منطقة الدماغ المتضررة من التلف ، يمكن أن يؤثر الخرف على الأشخاص بشكل مختلف ويسبب أعراضًا مختلفة.

غالبًا ما يتم تجميع حالات الخرف حسب العناصر المشتركة بينها ، مثل البروتين أو البروتينات المترسبة في الدماغ أو الجزء المصاب من الدماغ، تبدو بعض الأمراض مثل الخرف ، مثل تلك التي تسببها تفاعلات الأدوية أو نقص الفيتامينات ، وقد تتحسن بالعلاج.

س: ما أعراض الخرف؟

ج:

1:التغييرات المعرفية.

2:فقدان الذاكرة ، والذي عادة ما يلاحظه الزوج أو أي شخص آخر.

3:صعوبة في التواصل أو إيجاد الكلمات.

4:صعوبة في القدرات البصرية والمكانية ، مثل الضياع أثناء القيادة.

5:صعوبة التفكير أو حل المشكلات.

6:صعوبة التعامل مع المهام المعقدة.

7:صعوبة التخطيط والتنظيم.

8:صعوبة في التنسيق والوظائف الحركية.

9: الارتباك والتغيرات النفسية.

10: الاكتئاب والقلق.

س:متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من مشاكل في الذاكرة أو أعراض الخرف الأخرى، و يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية التي يمكن علاجها أعراض الخرف ، لذلك من المهم تحديد السبب الأساسى.

س: ما أنواع الخرف؟



ج:

1: ألزهايمر ، على الرغم من عدم معرفة جميع أسباب مرض ألزهايمر ، إلا أن الخبراء يعرفون أن نسبة مئوية صغيرة مرتبطة بطفرات ثلاثة جينات ، والتي يمكن أن تنتقل من الأب إلى الطفل. في حين أن العديد من الجينات المختلفة قد تكون متورطة في مرض ألزهايمر.

2: الخرف الوعائى، هذا النوع الثاني الأكثر شيوعًا من الخرف ناتج عن تلف الأوعية التي تزود الدماغ بالدم. يمكن أن تسبب مشاكل الأوعية الدموية السكتات الدماغية أو تتلف الدماغ بطرق أخرى.

3: خَرَف أجسام ليوي، أجسام ليوي عبارة عن كتل غير طبيعية من البروتين تشبه البالونات تم العثور عليها في أدمغة الأشخاص المصابين بخرف أجسام ليوي ومرض الزهايمر ومرض باركنسون، هذا هو أحد الأنواع الأكثر شيوعًا للخرف التدريجي.

4: الخرف الجبهي الصدغي، هي مجموعة من الأمراض التي تتميز بانهيار (تنكس) الخلايا العصبية ووصلاتها في الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ ، وهي المناطق المرتبطة بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة، تؤثر الأعراض الشائعة على السلوك والشخصية والتفكير والحكم واللغة والحركة.

5: الخرف المختلط، تشير دراسات تشريح جثث أدمغة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكبر والذين يعانون من الخرف إلى أن العديد منهم لديهم مجموعة من عدة أسباب ، مثل مرض الزهايمر والخرف الوعائي وخرف أجسام ليوي. الدراسات جارية لتحديد كيفية تأثير الخَرَف المختلط على الأعراض والعلاجات.