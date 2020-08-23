زراعة عين شمس تجهز أماكن انتظار وتمنع دخول معامل التنسيق بدون كمامة

كتب محمود راغب

تفقد منذ قليل ، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة ، وأعمال تعقيم المعمل بالكامل وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية بالمعامل، لافتا إلى أنه تم تحديد مسارات لدخول الطلاب وأخرى للخروج .

وأشار عميد كلية الزراعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تعقيم للطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح لأى طالب بالدخول بدون الكمامة ، فضلا عن توفير موظفين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ، وتوفير أماكن انتظار لأولياء الأمور والطلاب قبل دخول المعامل ، فضلا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل المعامل .

وشهدت الكلية توافد عدد كبير من الطلاب للتسجيل من خلال معامل الكلية ، وحرصت الكلية على توفير عدد من المختصين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ، فضلا عن تعقيم للطلاب قبل الدخول للجان.

وأكدت الكلية على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث قاموا بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بينهم.

وتستقبل جامعة عين شمس توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ، لتسجيل الرغبات من خلال 13 معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وتخدم معامل الحاسب الآلى بـ5 كليات بجامعة عين شمس، شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، حيث تعد معامل الحاسب الآلى الموجودة فى كلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وجهة الطلاب فى القانطين فى الحيز الجغرافى لمنطقة عبدة باشا وأحمد سعيد وشارع الجيش وباب الشعرية وغيرها.

أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهه طلاب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب الآلى بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطلاب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت فيه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.