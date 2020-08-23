روسيا: أسلحتنا الجديدة ستؤمن البلاد من كل التهديدات الخارجية

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا ستضمن مناعة أراضي البلاد من كل التهديدات الخارجية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الروسى: "يمكنني أن أؤكد لكم أن تلك الأسلحة الجديدة التي تم الإعلان عنها والتي تعمل على تطويرها مكاتب التصميم التابعة لنا ستؤمن مناعة أراضي بلادنا من التهديدات التي تتشكل حولها بكل ضمانات".

وأكد وزير الخارجية الروسى، أن هناك عددا غير قليل لمثل هذه المخططات، معربا عن أسفه من هذا الأمر وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، وذلك بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.