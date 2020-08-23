اليوم السابع
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رئيس وزراء المغرب: نرفض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:42 م
رئيس وزراء المغرب: نرفض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني رئيس وزراء المغرب العثمانى

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رفض رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اليوم الأحد أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
 
وقال العثماني أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي الذي ينتمي إليه إن المغرب يرفض أي تطبيع مع "الكيان الصهيوني" لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
 
تأتي هذه التصريحات قبل زيارة يقوم بها جاريد كوشنر المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة وبعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات.
 
ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
 
وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

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الكيان الصهيوني

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المغرب

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