اليوم السابع
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رئيس وزراء الصين: الاقتصاد ينمو هذا العام رغم جائحة كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:47 م
رئيس وزراء الصين: الاقتصاد ينمو هذا العام رغم جائحة كورونا لى كه تشيانج
رويترز

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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية اليوم الأحد، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.


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