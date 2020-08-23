اليوم السابع
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رئيس وزراء الأردن يعلن بدء العام الدراسى مطلع سبتمبر المقبل

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:23 م
رئيس وزراء الأردن يعلن بدء العام الدراسى مطلع سبتمبر المقبل رئيس وزراء الاردن
كتب سمير حسنى

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قال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، إن الحكومة أصبحت اليوم أكثر استعدادا للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، كاشفا عن زيادة فرق التقصي الوبائي من 25 إلى 95 في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن رئيس وزراء الأردن في مؤتمر صحفى اليوم الاحد، عن رفع عدد الغرف الفندقية المتاحة لاستقبال عدد أكبر من الأردنيين المغتربين، مشيرا إلى تطبيق التدرج في آلية الحظر على مستوى الحي أو اللواء أو المحافظة ، قائلا: "لن نتوانى عن حماية مواطنينا.

كان وزير الصحة الأردني سعد جابر، أعلن أمس السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.
 
وأكد جابر- وفقا لوكالة الأنباء الاردنية- تسجيل 6 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.
 

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الاردن

عمر الرزاز

العام الدراسى فى الاردن

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