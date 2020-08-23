اليوم السابع
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رئيس هيئة الاستثمار يشارك فى لجان البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:06 م
رئيس هيئة الاستثمار يشارك فى لجان البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة رئيس هيئة الاستثمار يشارك فى لجان البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة
كتب محمد أسعد

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شارك المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيسا لإحدى لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية لتأهيل وتمكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة المجالات.
 
أوضح عبد الوهاب أن التنمية الحقيقية والنهضة المنتظرة لن تكون سوى بعقول شابة وأن بناء قدرات الشباب يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بالدور التي تقوم به الاكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب كوادر قادرة على فهم واستخدام الأليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين علي تبوأ المناصب القيادية المختلفة.
 
كما أكد عبد الوهاب لمرشحي البرنامج أن العلم والاجتهاد والمثابرة هم السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة للدولة المصرية وأن مصر أصبح لديها نظام مؤسسي لـتأهيل وتمكين الشباب لتبوء المناصب القيادية، مشيراً إلى أن الأكاديمية قد نجحت بجدارة في تطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.
 
جانب من لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
جانب من لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

 


رئيس هيئة الاستثمار

البرنامج الرئاسي

محمد عبدالوهاب

الاستثمار في مصر

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