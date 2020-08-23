اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت: يمكن الحمل بتوأم من خلال المنشطات الطبية

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:07 ص
رئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت: يمكن الحمل بتوأم من خلال المنشطات الطبية توأم - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت التخصصى، إنه فى الشهر الثانى من الحمل وعند اكتشاف أن السيدة الحامل بها أكثر من توأم، نعمل على تخفيض أعداد التوأم من خلال التدخل الطبى، وجعلهم اثنين فقط حفاظاً على صحة الأم والأجنة، مشيراً إلى أن الأزهر أفتى بجواز ذلك.

وأضاف "عز الدين"، لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليص عدد الأجنة التوأم يعود إلى موافقة الوالدين، فمنهم من يوافق وآخرون يرفضون ويصرون على استمرار الحمل بالعدد الموجود، لافتاً إلى أن ذلك يشكل خطراً على صحة الأم والأجنة، ولذلك نتابع مثل هذه الحالات بدقة منذ بداية الحمل.

وأكد "عز الدين" أن هناك منشطات تكون عاملا مساعدا على أن تجعل الأم تحمل بتوأم، موضحاً أن حمل الأم بتوأم يأتى بتعمد فى بعض الأحيان، مثل تناول الأم منشطات طبية للمبايض يجعلها تحمل بأكثر من جنين.


توام

اخبار طبية

طب

مستشفى أرمنت

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طبيب نساء وولادة يكشف كواليس نجاحه فى عملية قيصرية لمريضة بكورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:46 م

إخلاء مستشفى الشاطبى بسبب حريق نشب فى قسم النساء والولادة

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:21 م

مصرع طالب بالابتدائى أثناء عملية طهارة داخل عيادة نساء وولادة بالدقهلية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:47 م

إحالة أخصائى تخدير وممرضة بمستشفى النساء والولادة بأسيوط للمحاكمة العاجلة

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:01 ص

صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة