اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 03:06 م
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رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:58 م
رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. صور رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا
بنى سويف - فريق المحافظات

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تفقد الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق. تأتى الجولة التفقدية في إطار خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء سير أعمال الامتحانات بالكليات .

وخلال جولته ، اطمئن رئيس الجامعة علي أن عدد الطلاب باللجنة الواحدة لا يزيد عن 20 طالب، واطمأن على ارتداء الكمامات، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات ، مؤكدا علي ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب ، وتوافر الخدمات الطبية، وتذليل كافة المعوقات المتعلقة بسير الامتحانات ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال دخول الطلاب بالهواتف المحمول.

جدير بالذكر، أن جولة رئيس الجامعة شملت أيضاً تفقد مركز التعليم الإلكتروني والمكاتب الإدارية بالكلية، وذلك لمتابعة سير العمل، والتأكيد من مدى التزام كافة الإدارات بالتدابير الوقائية. كما ناقش رئيس الجامعة عدد من الإداريين في
موضوعات متعلقة بالتحديات التي تواجههم أثناء العمل ، وأكد على حرصه الشديد للتعرف على آرائهم في تطوير المنظومة الإدارية.

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رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا 

 

WhatsApp Image 2020-08-23 at 1.24.08 PM (1)
رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا 

 

WhatsApp Image 2020-08-23 at 1.24.09 PM (1)
رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا 

 

WhatsApp Image 2020-08-23 at 1.24.09 PM
رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا 

 

 


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