اليوم السابع
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رئيس "الأسقفية" يصلى أول قداس أحد بعد فتح الكنائس للرعايا الأجانب

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:39 م
رئيس "الأسقفية" يصلى أول قداس أحد بعد فتح الكنائس للرعايا الأجانب رئيس "الأسقفية" يصلي أول قداس أحد بعد فتح الكنائس
كتب مايكل فارس

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ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة  إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الأحد أول قداس بعدما سمحت الحكومة للكنائس بعودة الصلوات الجماعية أيام الآحاد ، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك إذ صلى قداسًا بالإنجليزية ضمن خدمة كنيسة الأجانب التي ترعاها الكنيسة الأنجليكانية في مصر
 
حرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي ، كما حرص رئيس الأساقفة ، على تهنئة المصلين بعودتهم للكنيسة مرة أخرى صباح الأحد بعد توقف طويل بسبب كورونا مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية
 
حنا ، وجه في كلمته التهنئة لكل المسيحيين في مصر بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم الذي احتفل به المسيحيون أمس طالبًا بركتها في رفع الوباء عن مصر والعالم أجمع ، كما شرح المطران في عظة القداس  الآية القائلة: سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قِائِلًا: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟ فَقَالُوا: «قَوْمٌ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ».
 قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟»
فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ!» مؤكدًا أن تلاميذ المسيح آمنوا به كملك منتظر على حياتهم رغم أقاويل اليهود ومن ثم حمل المسيحيون جميعًا رسالته حتى يومنا هذا ، مضيفا  بتعاليم المسيح تحيا الكنيسة ويصير المسيحيون شهودًا على الإيمان مطالبًا الجميع باستمرار الصلاة في كل وقت وكل مكان .
 
واختتم رئيس الأساقفة: نصلي للمرضى والمتألمين بسبب الوباء ونسأل الله أن يرفعه عن العالم وأن يبعده عن بلادنا مصر
 
 

الاسقفيه

الكنيسه الاسقفيه

الكنائس

المطران منير حنا

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