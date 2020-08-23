اليوم السابع
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دوى انفجار بالمنطقة الواقعة بين بلدتى برجا وبعاصير فى جبل لبنان

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:28 م
دوى انفجار بالمنطقة الواقعة بين بلدتى برجا وبعاصير فى جبل لبنان انفجار
كتب سمير حسنى

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سمع منذ قليل دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان، جاء ذلك نقلا عن العربية الحدث.

وكان لبنان مر بظروف صعبة إثر تفجير مرفأ بيروت، الذى تسبب فى خسائر بشرية ومادية ضخمة، وخلال السطور التالية نوضح أهم الأحداث التى عاشها اللبنانيون خلال الفترة الأخيرة..

- 4 أغسطس: كارثة انفجار مرفأ بيروت وأكثر من 150 قتيلا وآلاف مفقودين

- 4 أغسطس: فتح تحقيقات والحكومة تتعهد بإعلان نتائجها خلال 48 ساعة

- 6 أغسطس: الرئيس الفرنسى يصل بيروت ويتفقد المناطق المنكوبة

- 6 أغسطس: أعلن ماكرون تنظيم مؤتمر دولى لدعم لبنان

- 6 أغسطس: النقد الدولى يحض لبنان على تخطى العقبات وبرنامج لإنعاش الاقتصاد

- 6 أغسطس: احتجاز 16 شخصًا على ذمة التحقيق

- 6 أغسطس مساءً: اندلعت مواجهات بين اللبنانينى وقوات الأمن

- 7 أغسطس: خرج أضخم تحرك احتجاجى فى سبت "تعليق المشانق"

- 7 أغسطس: رفض الرئيس اللبنانى ميشال عون تحقيق دولى فى أسباب الانفجار

- 7 أغسطس: أنكر حزب الله أى علاقة بالانفجار

- 8 أغسطس: خرج الآلاف وسط بيروت للتظاهرات تحت عنوان "وقت الحساب"

- 9 أغسطس: أعلن سفير فرنسا فى لبنان مشاركة بلاده فى التحقيق بعد رفض عون

- 9 أغسطس: مؤتمر دولى لدعم لبنان

- 10 أغسطس: الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد استقالة 4 وزراء و10 نواب

- 10 أغسطس مساءً: حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

 

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