دراسة تنفيذ مشروع محطات وقود للغاز الطبيعى لتشغيل السيارات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن محمود سبع، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن دراسة لإقامة مشروع محطات وقود للغاز الطبيعي للمركبات والسيارات.

وأوضح سبع، دراسة تمويل اقامة مشروعات استخدام الغاز بدلًا من الوقود لتشغيل السيارات وأن الجهاز يعكف حاليًا على تقديم قروض ميسرة لأصحاب المصانع والسيارات لتعميم استخدام الغاز بعد أن أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بأن وزارة البترول تتولى توفير الغاز الصب اعتبارًا من العام المقبل بمركزي الخارجة والداخلة بصفة مبدئية.

وكان فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، ضخ 470 مليون جنيه لتمويل عدد 6 آلاف مشروع متنوع للشباب وفرت 18 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن.

وأكد سبع، أن تلك المشروعات استفاد منها الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، كما أن الجمعيات الأهلية جرى توقيع بروتوكولات باستثمارات بلغت 28 مليون جنيه لمساعدة الجمعيات الأهلية في إقامة مشروعات صغيرة للشباب خاصة بالقرى.