اليوم السابع
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دبلوماسي: زعيم كوريا الشمالية يدخل في غيبوبة

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:33 م
دبلوماسي: زعيم كوريا الشمالية يدخل في غيبوبة زعيم كوريا الشمالية
وكالات

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قال دبلوماسي كوري جنوبي، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، دخل في غيبوبة وذلك بالتزامن مع أنباء أفادت بمنحه صلاحيات لشقيقته كيم يو جونج (33 عاما).
 
وبحسب صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، فقد زعم تشانج سونج مين، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونج، أن بيونج يانج تخفي الحقيقة بشأن تدهور صحة زعيمها وأنه يفهم أنه في حالة غيبوبة.
 
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الكوري الجنوبي - والتي نشرتها روسيا اليوم- في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن الحالة الصحية الحقيقية لكيم بسبب قلة الظهور العام هذا العام.
 
وفي حديث مع وسائل الإعلام المحلية، قال تشانج سونج مين: "أعتبره في غيبوبة، لكن حياته لم تنته".
 
وأضاف سونج مين، أنه لم يتم تشكيل هيكل كامل للخلافة، لذلك تم تمرير السلطة إلى شقيقته كيم يو جونج، حيث لا يمكن الحفاظ على الفراغ لفترة طويلة.
 
وبين أن شقيقة كيم جونج أون في موقع رئيسي لتولي بعض سلطات أخيها.
 

زعيم كوريا الشمالية

كيم يو جونج

كيم جونج أون

كوريا الجنوبية

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