داخلية العراق: إجراءات قانونية لملاحقة الأعمال التخربية في المظاهرات

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينفذون "الأعمال التخريبية" في التظاهرات، فيما جددت تأكيدها على أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن التظاهر السلمي لأبناء شعبنا الكريم القائم على أسس سلمية وقانونية حق مكفول دستوريا وظاهرة حضارية تسهم في المطالبة بالحقوق المشروعة لشرائح مجتمعنا كافة".

وأضافت أنها "وفي الوقت الذي تحرص فيه على أمن المتظاهرين وحمايتهم باعتبار ذلك واجب من واجباتها القانونية، فإنها حريصة وبنفس الدرجة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، معربة عن رفضها "كل الممارسات غير القانونية التي يقوم بها عدد من العناصر المحسوبة على المتظاهرين من اعتداء على المنشآت الخاصة والعامة وعلى الابنية والمقرات الرسمية واعاقة سير الحياة الطبيعية".

ولفتت الداخلية في بيانها الى أنها "ستتحذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحق الذين ينفذون هذه الأعمال التخريبية التي لا تخدم إلا أجندات ومصالح بعيدة كل البعد عن تطلعات شعبنا وحقوقه المشروعة".