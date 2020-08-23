اليوم السابع
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خلال ساعات.. للمرة الثانية السعودية تتصدى لطائرات الحوثى المسيرة

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:47 ص
خلال ساعات.. للمرة الثانية السعودية تتصدى لطائرات الحوثى المسيرة طائرة مسيرة
وكالات

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وتعد هذه المرة الثانية للتصدى فى أقل من ساعات، وفق وكالة واس.

وقالت قوات التحالف إنها ة تمكنت مساء (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف، من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

 

 


السعودية

طائرات الحوثى المسيرة

اليمن

الحوثييين

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