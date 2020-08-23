خسائر أسبوعية لعقود برنت 1%و 0.8٪ مكاسب للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية، مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة، يوم الجمعة الماضية حيث إنخفضت أنشطة عقود خام القياس العالمى 1% تسليم شهر أكتوبر المقبل، بينما سجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مكاسب أسبوعية0.8%، وذلك مقارنة بالأسبوع الماضى، حيث سجلت أسعار النفط، عند التسوية 44.35 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 55 سنتا أو ما يوازي 1.2%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 42.34 دولار للبرميل وذلك عند التسوية منخفضة بمقدار 86 سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط تأثرت سلبا مع تزايد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتأثر الطلب علي النفط والوقود خاصة مع تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك المخاوف من حدوث وفرة في المعروض من النفط.

وأظهر تقرير داخلي لأوبك+ أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

وقال التقرير، إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو يجب أن يتم تعويضه في أغسطس وسبتمبرولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر، لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.