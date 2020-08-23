حزب الله يكشف تفاصيل إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

كتب أحمد عرفة

أكد "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قالت هيئة العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، إن حزب الله أسقط عصر يوم السبت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب.

وأضاف "حزب الله" في بيانه أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

وفى وقت سابق ، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان.