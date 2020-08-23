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حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها للزوار غدا بعد غلقها 6 أشهر

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:48 ص
حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها للزوار غدا بعد غلقها 6 أشهر حديقة حيوان الجيزة
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن فتح جميع حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات وحديقة الأسماك غدا الأثنين بعد إغلاقها قرابة من  6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويتم فتح الحدائق  وفقا للاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع فيروس كورونا وقواعد الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، والالتزام بعدم وجود أكثر من 3 الآف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة .

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه تم اتخاذ  جميع الإجراءات لفتح حدائق الحيوان خاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات حيث تتوافق الشروط مع شروط وزارة الصحة واتحاد حدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان ، أنه تم مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى خلال زيارة العائلات والاسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.

وشدد رئيس حدائق الحيوان على إنه تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة وعدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 آلاف زائر، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات بالإضافة إلى توفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدكتور مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة ، فى تصريحات "اليوم السابع "، إنه لأول مرة يتم حساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 آلآف زائر، موضحا إن هذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.


حدائق الحيوان

فيروس كورونا

حيوان الجيزة

اخبار اليوم

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