حبس 3 متهمين بتكوين عصابة للاتجار فى مخدر الأستروكس بالإسماعيلية 4 أيام

وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنوا من ضبط "شروق.م.ا" 23 سنة، عاطلة، وقائدة العصابة، ومقيمة في قسم أول الإسماعيلية، و"محمد.ج.ع" 35 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ويعمل سائق، و"السيد.ع.ر" 39 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثانٍ الإسماعيلية، وذلك حال استقلالهم سيارة أجرة وبحوزتهم كمية من مخدر مخدر الأستروكس تزن حوالي 200 جرام و20 قرص مخدر وسلاح أبيض"مطواة" ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.