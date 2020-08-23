جامعة المنوفية تنظم المؤتمر الإلكترونى الأول تحت شعار "مبدعون رغما عن كورونا"

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إجتماعا باللجنة المنظمة لمؤتمر " التوجهات المستقبلية للتعايش مع كورونا "كوفيد 19" والذى من المقرر انعقاده الالكترونيا تحت شعار "مبدعون رغماً عن كورونا" حيث يضم المؤتمر كافة قطاعات الجامعة لمناقشة رؤية الجامعة للتعايش مع جائحة كورونا وآثارها المختلفة على نواحى الحياة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وناقش الدكتور عبدالرحمن الباجورى رئيس المؤتمر بحضور اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع والدكتور عبدالرحمن السباعى مقرر المؤتمر ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحاور الرئيسية للمؤتمر المتشكلة فى محور العملية التعليمية ومستقبل النظام التعليمى فى ظل جائحة كورونا والتغيرات المتوقعة لتطوير وسائل التعليم والتعليم الرقمى وجودة العملية التعليمية، هذا الى جانب المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والنفسية للمجتمع.

كما تناولت الجلسة التحضيرية للمؤتمر وضع الخطوط العريضة للاهداف المنشودة والمقرر تحقيقها خلال المؤتمر ومن اهمها دراسة تطوير منظومة العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا، التعرف على الجديد عن فيروس كورونا وطرق مواجهتها صحيا وطبيا ودراسة التحديات التى تواجه المؤسسات العلاجية للقيام بدورها الطبيعى ودراسة الآثار الاجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع.

وعلى هامش الاجتماع ناقش الباجورى سبل تطوير مجلة البحوث البيئية والطاقة التى تصدرها جامعة المنوفية وتضم كافة البحوث التى تهدف إلى حل المشكلات البيئية وسبل تطويرها، هذا الى جانب مناقشة سبل تطوير المطبعة من ماكينات ومبنى والعمل على الاحلال والتجديد لزيادة وتحسين جودة الانتاج .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة درية خيرى وكيل كلية الزراعة والدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد والدكتور محمود بدوى وكيل كلية التربية والدكتورة هيام عبدالله وكيل كلية التربية النوعية والدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم والدكتورة ايمان خميس وكيل كلية التربية للطفولة والدكتورة عايدة عبدالرازق وكيل كلية التمريض .