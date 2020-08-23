جامعة العلمين الأهلية.. جامعة ذكية من الجيل الرابع تضم 13 كلية ومستشفى.. فيديو

كتب محمد صبحى

تستعد جامعة العلمين الأهلية الدولية لاستقبال الطلاب الجدد فى عامها الأول بالعام الجامعى 2020 /2020، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى بدء تشغيل الجامعة التى تقع فى مدينة العلمين الجديدة.

ويرصد الفيديو التالى إنشاء جامعة العلمين الأهلية، والتى تعتبر إحدى جامعة ذكية من الجيل الرابع، ومقامة على مساحة 143 فدانا، وتضم 13 كلية، هى هندسة وعلوم الحاسبات وكلية الأعمال وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية الدراسات العليا وكلية للفنون والتصميم وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب وكلية السلامة والضيافة.

كما تم إنشاء المكتبة المركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى بـ400 سرير، وسكن لهئية التدريس وطلاب الجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بداية من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الإلكترونى

http://admission.egypt-hub.edu.eg/ ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب فى كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.



ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.