اليوم السابع
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تطهير وتعقيم وإنارة نفق أسو بحى ثان المحلة.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:31 م
تطهير وتعقيم وإنارة نفق أسو بحى ثان المحلة.. صور حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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شن المسئولين بحى ثان المحلة ، برئاسة أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى ، وجهاز النظافة والانارة حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بنفق اسو بسكة طنطا ، بنطاق حى ثان المحله ، لرفع كفاءة النظافة به وتطهيرة وتركيب كشافات إناره تمهيداً لتشغيلة وربط منطقة الجمهورية بسكة طنطا

كان النفق قد تعرض لاهمال جسيم خلال السنوات الماضية بعد ان اصبح مرتعا لالقاء القمامة ومتعاطى المواد المخدرة والبلطجية واصيب النفق بالشلل التام 

يذكر أن نفق اسو يقع أسفل السكة الحديد وتشهد هذه المنطقة العديد من حوادث القطارات بصفة مستمرة 

 

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

 

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

 

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

FB_IMG_1598183721993

حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

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حملة نظافة وإزالة المخلفات بنفق اسو بسكة طنطا

 

 


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