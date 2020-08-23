ترامب: أخبار سعيدة سيتم الإعلان عنها اليوم فى المؤتمر الصحفى للبيت الأبيض

كتب محمد سعودي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض المقرر عقده اليوم، سيتضمن أخبارًا سعيدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "مؤتمر إخباري مهم للبيت الأبيض الساعة 5:30 اليوم. أخبار جيدة جدًا"، إلا أنه لم يتحدث عن محاور هذه الأخبار أو تفاصيل في تغريدته.

Important White House News Conference at 5:30 (sharp) today. Very good news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعمال الشغب التى تحدث فى عدد من الولايات الأمريكية، مشيرا إلى أنها مناهضة للحكومة، وتقع جميعها فى مدن يديرها الديمقراطيون.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أعمال الشغب هذه حركة يسارية مناهضة للحكومة وجميعها فى مدن يديرها الديمقراطيون، يجب على رؤساء البلديات السماح للشرطةبالقيام بما يعرفون كيفية القيام به، سيكون من السهل جدا قمع أعمال الشغب واستدعاء الحكومة الاتحادية، سنحل المشكلة بسرعة".

ومن جهة أخرى قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يسابق الزمن مع بدء التصويت المبكر فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى سبتمبر المقبل، مشيرةإلى أن التصويت بالبريد فى الانتخابات الرئاسية على بعد أسابيع فى عدد من الولايات الرئيسية، مما يزيد من أهمية مؤتمر الحزب الديمقراطى المقرر انعقاده هذا الأسبوع للرئيس ترامب من أجل تغيير مسار السباق قبل أن يتم الإدلاء بأول أصوات فى هذه الانتخابات.

وفى الوقت الذى تظهر فيه استطلاعات الرأى استمرار ملاحقة ترامب لخصمه الديمقراطى جو بايدن، فإن الرئيس يواجه معركة مع الزمن فى الولايات الرئيسية، مثل نورث كارولينا وفلوريدا وجورجيا ومينسوتا وميتشيجان وبنسلفانيا، والتى تبدأ فى إرسال وقبول التصويت الغيابى لانتخابات الثالث من نوفمبر فى سبتمبر القادم. وفى 16 ولاية، يبدأ التصويت قبل 29 سبتمبر، وفقا لحملة ترامب.