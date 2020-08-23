تراجع الواردات المصرية من الدول العربية إلى 442 مليون دولار فى أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من الدول العربية تراجعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضى، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الدول العربية سجلت نحو 442.5 مليون دولار، مقابل 941.2 مليون دولار فى أبريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 498.7 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن تراجع الواردات موزع بين عدة دول منها المملكة العربية السعودية بواقع 177.8 مليون دولار أبريل الماضى، مقابل 442.3 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، يليها دولة الإمارات بواردات بلغت 94.5 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 146.9 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019.

وتشمل قائمة الدول أيضا كلا من الكويت وبلغت الواردات 73.3 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 175.8 مليون دولار فى أبريل عام 2019، يليها البحرين بواردات بلغت قيمتها 27.3 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 32.4 مليون دولار فى أبريل من عام 2019، أما باقى الدول العربية فقد كانت الواردات منها قيمتها 69.6 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 143.8 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019.

وتراجعت الصادرات البترولية وغير البترولية فى شهر أبريل الماضى، حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 121 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 453 مليون دولار فى أبريل من عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 73.3%، كما بلغت الصادرات غير البترولية مليار و718 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 2 مليار و263 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 24.1%.