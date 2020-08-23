تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط هبوط 7 قطاعات على رأسها المنافع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً 22.900 نقطة ليصل إلى مستوى 5190.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% خاسراً 34 نقطة ليصل إلى مستوى 5721.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.780 نقطة ليصل إلى مستوى 4144.36 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.260 نقطة ليصل إلى مستوى 4160.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 108.5 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4846 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.45%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.73% ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.7%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة، عن عدم سداد أي مبالغ إضافية من الشركة برأس مال شركة مستشفيات الضمان الصحي بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجز تحفظي رقم 89/2020 من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، قاله أنها تداين شركة مجموعة عربي القابضة بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي، وبموجب أمر الحجر قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم شركة مجموعة عربي القابضة بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة، مما رتب توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي، ذلك مع تمسك شركة مجموعة عربي القابضة بموقعها القانوني المتعلق بملاحظاتها حول إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وفي سياق آخر قالت شركة أجوان الخليج العقارية، إن الشركة قامت بعمل تسوية للمديونيات مع المالك السابق لشركة الخبرات العالمية (شركة تابعة) بمبلغ 45 ألف دينار كويتي، وهو ما يؤدي إلى خفض من حجم المديونيات المستحقة على شركة الخبرات العالمية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي، عن نتائجها المالية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر 387.6 ألف دينار كويتي مقابل صافي أرباح 577 ألف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 167.17%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.95 دينار مقابل 1.42 دينار بنسبة انخفاض 166.90%.