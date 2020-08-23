صوفيا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الأحد، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 15 ألفا و227 حالة، وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن من بين الحالات الجديدة سجلت العاصمة "صوفيا" 25 حالة، بينما سجلت مدينة "بلاجوفجراد" 16 حالة.. فيما وصل عدد الحالات النشطة حتى الآن إلى 4360 حالة.