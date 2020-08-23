وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا 5 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس و40 حالة تعاف تام خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 10 آلاف و332 حالة، بينما يتلقى 743 مريضاً بالفيروس العلاج داخل المستشفيات، منهم 74 في حالات خطرة.