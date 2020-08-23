اليوم السابع
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بدء تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الأشراف فى قنا بتكلفة 200 مليون جنيه

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:25 ص
بدء تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الأشراف فى قنا بتكلفة 200 مليون جنيه المهندس ناجى علوان
كتب عبد الحليم سالم

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يتولى عدد من شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من مشروعات المرافق في محافظة قنا لخدمة مئات الالاف من المواطنين خاصة في مجال المياه والصرف الصحى، وذلك في إطار حرص الحكومة على توصيل الخدمات والمرافق لقرى الصعيد، ولا سيما القرى المحرومة.

وكشف المهندس ناجى علوان، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ رئيس قطاع المرافق بشركة العبد العامة للمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام أنه تم ترسية مشروع صرف صحى متكامل لقرية الأشراف البحرية مركز قنا بمحافظة قنا لتنفذه شركة العبد بقيمة  200.140 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع  يتكون من محطة رفع وخط طرد قطر 1000مم بطول 10 كم وشبكة انحدار من مواسير بلاستيك upvc حتى قطر 600 مم ومن البولى ايثيلين عالي الكثافة المعرج حتي قطر 1000 مم.

وأضاف ناجى علوان لـ"اليوم السابع" أنه وفق توجيهات الشركة القابضة للتشييد والتعمير ومجلس إدارة شركة العبد، فإنه يتم مراعاة تنفيذ المشروع وفق جدوله الزمنى وبشكل سريع؛ بما يلبي طموحات الأهالى في تلك المنطقة ، موضحا إنه سيتم توصيل جميع التوصيلات المنزلية للقرية ضمن خطة المشروع ووفق المواصفات الفنية .

وأشار علوان أن مدة تنفيذ المشروع تصل لنحو 18 شهرا والمشروع ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، لافتا إلى أن  أطوال شبكة الانحدار في حدود 17 كم .

 

 


العبد العامة للمقاولات

ناجى علوان مشروعات مرافق الصعيد

القابضة للتشييد

وزارة قطاع الاعمال العام

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