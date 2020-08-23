انهيار جزئى بمنزل دون حدوث خسائر بالأرواح بالبلينا فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

شهدت قرية برديس، دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج إنهيار جزئى لمنزل بدائرة المركز غير مأهول بالسكان، ومكون من أربعة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر والطين، وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإنهيار حائط بمنزل بناحية برديس دائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية وتم فحص المنازل المجاورة للتأكد من عدم وجود تصدعات.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة تبين إنهيار حائط جانبي بمنزل مكون من أربعة طوابق ومبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد علي مساحة "450" متر ملك المدعو أيليا ش ب ش 48 سنة تاجر هواتف محمولة - ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان " دون حدوث ثمة إصابات "

إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لإتخاذ اللازم تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.