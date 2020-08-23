انطلاق فعاليات الملتقى الافتراضى الأول للجامعات المصرية 28 سبتمبر المقبل

أسوان صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية إن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان يشارك فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول الذى يقام تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ودعم رؤساء عشر جامعات .

تنفيذا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الوزير الدكتور خالد عبدالغفار فى دعم شباب الجامعات وإيجاد فرص العمل الحقيقية وربطهم بسوق العمل، وتنطلق فعالياته يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر2020.

ويعد ملتقى التوظيف الإفتراضى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى 2020 UCCD هو أول ملتقى توظيفى إفتراضى مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية فى تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وأضاف الدكتور أحمد غلآب محمد رئيس الجامعة أننا دائما تسعى للتحديث و التطوير لخدمة مجتمعها من خلال خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل ويساهمون مساهمة حقيقية فى تنمية مجتمعهم.

وتحقيقا لذلك تقوم الجامعة بتبنى كافة الطرق و الوسائل الجديدة والحديثة لخدمة الطلبة والخريجين فى ظل أزمة عالمية تتطلب حلول غير تقليدية.

ولذلك فالجامعة لا تؤهل الطلاب فقط وتزيد من تنافستهم ومهنيتهم لكى تساعدهم فى الحصول على فرص عمل مما سيكون لهم مردود إيجابى على اقتصاد محافظة أسوان والمحافظات المجاوره وبما يتفق مع أهداف رؤية مصر2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار."

وأوضح رئيس جامعة أسوان انه يعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدث افتراضى عبر الإنترنت يتقابل من خلالها اصحاب الأعمال مع طلاب وخريجى الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضى منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضى بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى فضلا عن خلق فرص للتشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهنى والذى أنشأ حتى الآن 15 مركزا الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفنى من الجامعة الأمريكية بالقاھرة من خلال تقديم التوجيه المهنى والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل والصناعة.