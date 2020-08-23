انتشال جثة طفل وإنقاذ 3 فتيات فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ من الغرق

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن عدد من رجال الإنقاذ المحلية بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثة الطفل "إبراهيم فهمي" ، 15سنة، مقيم ببركة السبع بمحافظة المنوفية بشاطئ الفنار، وتم نقلها لمشرحة مستشفى البرلس، وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبى عليه.

وأكد المهندس محمد رجب إمام ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن غرفة العمليات بمجلس مدينة المصيف تابعت حالة غرق، وتم الاستعانة بفرق لإنتشال الجثمان ، وتم استخراجه ،كما تم إنقاذ 3 فتيات قبل غرقهن، مشيراً أنه تم تحرير 40 محضراً للمخالفين، وبرغم التحذيرات المتكررة، إلا أن هناك من يتسللون قبيل الفجر، من أعلى الرمال.

وأضاف إمام، يشهد المصيف تشديدات أمنية وتم غلق أبواب المصيف إلا بوابة واحدة من ناحية الشيخ مبارك، إلا أن هناك متسللين من الرمال يدخلون فى ظلام الليل وقبيل الفجر، مؤكداً أنه يتم تطبيق قرار حظر النزول والتواجد على الشاطئ، الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.