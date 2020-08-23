اليوم السابع
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انتشال جثة شاب والبحث عن ابن عمه بعد غرقهما أثناء السباحة بشاطئ فى الإسماعيلية

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:04 م
انتشال جثة شاب والبحث عن ابن عمه بعد غرقهما أثناء السباحة بشاطئ فى الإسماعيلية البحث عن غريق - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري في أبوسلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من انتشال جثة شاب من منطقة أبوجريش التابعة لمدينة أبو صوير، والذي لقي مصرعه غرقًا هو وابن عمه، وتواصل قوات الإنقاذ النهري، عمليات البحث عن جثمان الآخر.

 

وكان شابين أولاد عمومة لقيا مصرعهما غرقًا فى أحد شواطئ قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تلقى اللواء ياسرنشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطار من المقدم أحمد صلاح شاهين، رئيس مباحث مركز فايد، مفاده غرق شابين على أحد شواطئ قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد. 

 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن غرق "فارس .أ.ك" 14 عامًا، و"أحمد .س" 12 عامًا، أولاد عمومة مقيمين دائرة مركز أبوصوير أثناء نزولهما أحد الشواطئ بأبو سلطان.


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غريق بالاسماعيلية

غريق في ابو سلطان بالاسماعيلية

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