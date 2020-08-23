النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بطنطا وتتحفظ على ملف المبنى

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بمنطقة "طه الحكيم" بطنطا؛ حيث أمرت بالتحفظ على ملف العقار.

وأكدت النيابة العامة فى بيان لها، أن فريق من النيابة انتقل إلى مسرح الحادث لمعاينته، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار، وجار اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة فى الواقعة.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، مساء اليوم الأحد، انهيارًا جزئيًا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.