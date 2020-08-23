اليوم السابع
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النهار اللبنانية: خرق حظر التجوال في شوارع بيروت .. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:57 م
النهار اللبنانية: خرق حظر التجوال في شوارع بيروت .. صور شوارع بيروت
وكالات

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قامت صحيفة النهار اللبنانية بعمل جولة في شوارع بيروت، لبيان مدى تفاعل المواطنون مع قرار حظر التجوّل بعد الساعة السادسة مساء، تبعاً لحالة الاقفال المعلنة من وزارة الداخلية اللبنانية.
 
وقالت الصحيفة، أن حركة السير بدت شبه طبيعية و"كأنه لا تعبئة عامة ولا كورونا في البلد"، حسب وصف النهار اللبنانية.
 
وقررت السلطات اللبنانية إعادة فرض الإغلاق المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات، وصدرت أوامر بإغلاق الأسواق والصالات الرياضية، وحظر المناسبات الاجتماعية والتجمعات، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.
 
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