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المغرب يسجل 30 وفاة و1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:40 م
المغرب يسجل 30 وفاة و1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الأحد، تسجيل 1537 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 52.349 في المغرب. ووصل عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، إلى 1.706.521 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 888، وتم التأكد من 1303 حالات شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 36.343 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، وذلك وفق وسائل إعلام مغربية.


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