المجلس التنفيذى للأقصر يناقش ملفات الصحة والمسارات السياحية وطلاء واجهات المنازل

عقد المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذى رقم 5 لعام 2020 وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الادارات والمديريات بالمحافظة.
وتناول المجلس التنفيذى عددا من الملفات كان على رأسها مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم لمبنى السجل المدنى الجديد بمركز إسنا حتى يبدأ العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.
ومن جانبهم، أوضح قيادات الصحة خلال الاجتماع، أنه تم ربط ملفات المواطنين التابعين للوحدة الصحية بقرية طفنيس على مركز طبى قرية الكيمان بإسنا والكائن على بعد لا يزيد عن 3 كيلو متر عن الموقع الأول، بجانب وجود 59 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، تم اختيارهم طبقاً للموقع الجغرافى على حسب الكثافة السكانية.
ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على الاهتمام بأعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين، والا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقاً للقانون.
كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعداداً للموسم السياحى الجديد ، والتى يجرى العمل على تمهيدها ورصفها وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.
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