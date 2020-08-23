المجر تستدعي سفير ألمانيا بسبب تصريحات لوزير اتحاد أوروبا عن معاداة السامية

رويترز

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان اليوم الأحد إن وزارته استدعت السفير الألماني للاجتماع به غدا الاثنين لطلب توضيح بشأن تصريحات أدلى بها وزير الاتحاد الأوروبي الألماني واتهم فيها المجر بمعاداة السامية.

ورفض سيارتو الاتهامات لكنه لم يحدد أين أدلى وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت بتلك التصريحات وأين نشرت.

لكن المتحدث باسمه قال لرويترز إن سيارتو كان يشير إلى مقابلة نشرها موقع تي-أونلاين.دي في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة وانتقد فيها روت المجر وبولندا لما وصفه بالقضاء على الثقافة الديمقراطية وأيضا قال إن أحد الأسباب التي أدت لتفعيل البند السابع بحق المجر هو انتشار معاداة السامية فيها.

وفعّل الاتحاد الأوروبي البند السابع من معاهدته الحاكمة بحق المجر في 2018 وكان قد فعّلها للمرة الأولى بحق بولندا في 2017 بسبب الاستهانة بحكم القانون. ويمكن لتلك العملية أن تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت في التكتل إذا وافقت كل الدول الأعضاء على ذلك.

وقال سيارتو اليوم الأحد إن اليهود يعيشون بأمان في المجر ودعا روت إلى "التوقف عن الهجمات عديمة القيمة على الشعب المجري".