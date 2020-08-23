اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.. فيديو وصور

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:02 م
اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.. فيديو وصور حريق أمام حديقة الفسطاط
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بعين الصيرة في طريق صلاح سالم بمصر القديمة، مساء اليوم الأحد، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

🔴عاجل حريق هائل بحديقة الفسطاط شارع صلاح سالم#القاهرة

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed El Dally‎‏ في الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠

وأظهرت صورا وفيديو تداولها شهود عيان ورواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، النيران المشتعلة في عدد من النخيل أمام حديقة الفسطاط بمصر القديم، مشيرين إلى أن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق مجموعة من الأشجار والنخيل بجوار سور مدرسة فى منطقة عين الصيرة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق أشجار فى منطقة عين الصيرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
اشتعال النيران في عدد من النخيل
اشتعال النيران في عدد من النخيل

 

حريق بمصر القديمة
حريق بمصر القديمة

 

حريق في طريق صلاح سالم
حريق في طريق صلاح سالم

 

حريق هائل أمام حديقة الفسطاط
حريق هائل أمام حديقة الفسطاط

 

 

 

 


حريق صلاح سالم

حديقة الفسطاط

حريق حديقة الفسطاط

اخبار حريق حديقة الفسطاط

حريق مصر القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة