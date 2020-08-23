اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

اندلع حريق هائل أمام حديقة الفسطاط بعين الصيرة في طريق صلاح سالم بمصر القديمة، مساء اليوم الأحد، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

🔴عاجل حريق هائل بحديقة الفسطاط شارع صلاح سالم#القاهرة تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed El Dally‎‏ في الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠

وأظهرت صورا وفيديو تداولها شهود عيان ورواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، النيران المشتعلة في عدد من النخيل أمام حديقة الفسطاط بمصر القديم، مشيرين إلى أن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق مجموعة من الأشجار والنخيل بجوار سور مدرسة فى منطقة عين الصيرة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق أشجار فى منطقة عين الصيرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



اشتعال النيران في عدد من النخيل



حريق بمصر القديمة



حريق في طريق صلاح سالم