الكهرباء: بدء تركيب العدادات الكودية للمخالفين أكتوبر المقبل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية ستبدأ في تنفيذ الطلبات المقدمة، والتى يبلغ عددها حتى الآن 600 ألف طلب بداية من أكتوبر المقبل، كاشفا أن أصحاب الممارسات أصبح لديهم وعى بمميزات عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع لما يتمتع به من دقة عالية فى المحاسبة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم المواطنين الذين كانوا يعتمدون على وصلات غير قانونية للحصول على تيار كهربائى بدأوا فى التقديم على عمل ممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة تيار وبناء عليه يتم تحديد غرامة مالية يتم سددها وذلك ليتمكنوا من تقديم طلبات العدادات الكودية.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر المقبل، جاء استجابة لطلبات المواطنين ليتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ تفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة كما تلقت المنصة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 11 أغسطس الماضى.