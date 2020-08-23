القبض على أمين صندوق مساعد نقابة العاملين بمياه دمياط متلبسا برشوة

فريق المحافظات

ألقت مباحث الأموال العامة بدمياط القبض على "أحمد.ع.ا"، أمين صندوق مساعد نقابة العاملين بشركة مياه الشرب متلبسًا بتلقى رشوة 10 آلاف جنيه من أحد المواطنين بقرية الخياطة.

وتمكن الرائد محمد حسونة رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط من إلقاء القبض على المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة بجوار مسجد الحطاب بالخياطة.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة بقيام المتهم بطلب رشوة مالية من أحد المواطنين بقيمة 10 آلاف جنيه من أجل معاينة وعمل مقايسة لتوصيل مياه الشرب لمنزله، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.