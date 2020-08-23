اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"العربية": مسلحون مرتزقة يطلقون النار على متظاهرين فى طرابلس

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:59 م
"العربية": مسلحون مرتزقة يطلقون النار على متظاهرين فى طرابلس مرتزقة فى ليبيا - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر لقناة العربية وفق خبر عاجل، بأن مسلحين مرتزقة أطلقون النار على المتظاهرين فى العاصمة الليبية طرابلس.

وفيما اندلعت اليوم مظاهرات ليبية فى العاصمة طرابلس امتدت إلى مدينة مصراتة، فى ظل الاحتجاج على سوء الأوضاع. 

وفى المظاهرات بالعاصمة الليبية طرابلس احتشد المتظاهرون، احتجاجا على سوء الأوضاع، وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتشمل عدة مدن فى الغرب الليبى، ووصلت منذ ليلة البارحة لعدة أحياء فى وسط العاصمة الليبية طرابلس، وإلى مناطق سوق الجمعة بمنطقة المرغنى، وإلى منطقتى قرجى وحى الأندلس بالعاصمة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت، مؤخرا خلال الشهر الجارى، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراته والزاوية وصرمان؛ احتجاجا على تردى الوضع المعيشى وغلاء الأسعار، ونقص فرص العمل.


ليبيا

اخبار ليبيا

طرابلس

مظاهرات ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة