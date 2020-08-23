اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:24 م
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العثور على طفل حديث الولادة تحت شجرة فى ديرمواس بالمنيا

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:18 م
العثور على طفل حديث الولادة تحت شجرة فى ديرمواس بالمنيا طفل رضيع - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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عثر أهالي مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى أسفل شجرة بالطريق الزراعى، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن ، التى انتقلت على الفور لفحص البلاغ.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام ، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز ديرمواس على مولود ملقى بالطريق الزراعي انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ ن وتبين أن الطفل  مولود منذ ساعات، وتم العثور عليه أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم وضعه بمستشفى دير مواس العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 


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