الصين تصدر إنذارا أزرق لمواجهة العواصف المطيرة

كتب خالد إبراهيم

أصدر المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إنذارا أزرق لمواجهة العواصف المطيرة فى عدد من المقاطعات والمناطق، وقال المركز إنه ما بين الساعة 8 صباح اليوم الأحد وحتى الساعة 8 صباح يوم الاثنين، من المتوقع أن تجتاح أمطار غزيرة أجزاء من شنشي وشانشي وخبي وبكين وتيانجين ولياونينغ وحوض سيتشوان، بحسب وكالة شينخوا.

وحذر المركز من أن مناطق محددة في بكين وحوض سيتشوان ستشهد هطولات مطرية غزيرة، وأضاف المركز أن من المتوقع أن تشهد بعض المناطق المذكورة هطولات مطرية تتجاوز 60 مم فى الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ونصح المركز العامة بالبقاء يقظين إزاء احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، داعياً لوقف الأنشطة فى الهواء الطلق بالمناطق المعرضة للكوارث.

ويوجد فى الصين نظام إنذار للأحوال الجوية مؤلف من 4 مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر أكثرها شدة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.