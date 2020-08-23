الصحة العالمية تكشف آليات الحماية من عدوى كورونا أثناء السفر.. إنفوجراف

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت منظمة الصحة العالمية عن آليات المحافظة علي الصحة خاصة في ظل جائحة كورونا أثاء السفر من خلال تجنب المخالطة مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال، بالإضافة إلي الحفاظ علي نظافة اليد وتطهيرها بالكحول دائما مع تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليد.





وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، إنه على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر وضع الكمامات للإسهام في التصدي لوباء كوفيد-19 بنفس الشروط التي تنطبق على البالغين، في حين ينبغي للأطفال ما بين سن السادسة والحادية عشرة وضعها حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.

وقالت إن وضع الكمامات للأطفال ما بين السادسة والحادية عشرة من عدمه يعتمد على عدة عوامل، من بينها شدة انتقال العدوى في المنطقة، وقدرة الطفل على استخدام الكمامة، وسهولة الحصول على الكمامات ووجود إشراف ملائم من الكبار.

وأضافت أنه لا يجب على الأطفال الذين في عمر خمسة أعوام وما دون ذلك وضع كمامات الوجه على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة.

وأكدت أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الأكبر سنا يلعبون دورا أكثر نشاطا في نقل فيروس كورونا المستجد مقارنة بمن يصغرونهم سنا، وأضافت أن هناك حاجة إلى بيانات أكثر لفهم أفضل لدور الأطفال والمراهقين في نقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.