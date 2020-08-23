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الصحة العالمية: الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:28 م
الصحة العالمية: الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا الصحة العالمية
كتب ـ أحمد عرفة

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أكد رانييري غويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، والسلطات الطبية أصبح لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، علق مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، على ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا، موضحا أن ذلك مرتبط بزيادة وتوسيع عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن الفيروس، لافتا إلى أن هناك احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".

 

ولفت مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى أن زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة، متابعا: مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيرا إلى أن  "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة.

 

وأعرب مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، عن اعتقاده بأنه قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى البالغين.

 

 


الصحه العالميه

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

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