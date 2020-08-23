الشرطة وأهالى قرية بإسنا يتخلصون من "ذئب مفترس" هجم على أسرة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بمشاركة رجال الشرطة فى القضاء على ذئب مفترس، وذلك عقب نزوله من منطقة جبلية وهجومه على أسرة بالطريق المؤدى لدير الشهداء فى مدينة إسنا، وتم التخلص منه بطريقة صحية بمعرفة رجال الإدارة البيطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من أهالى قرية القرايا أفادوا فيه بوجود هجوم من ذئب مفترس عمره نحو 5 سنوات، وذلك عقب نزوله من منطقة الجبل الصحراوي علي الطريق المؤدي إلي دير الشهداء بقرية القرايا، وذلك بأول مدخل مدينة إسنا بعد مهاجمته لأحد الأسر أمام مسكنهم، حيث أنه كان سور المنزل مهدوم وبدون باب، وتسبب فى حالة من الرعب لأهالى القرية.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، ورئيس قرية النمسا عشرى محمد، وفريق من الطب البيطرى بقيادة الدكتور محمد الرشيدى، حيث تبين قيام أسرة بالاتصال بالنجدة بمعرفة "زينب عبد ربه" 25 سنة، والتى تقطن مع والدها "عبد ربه علام" 50 سنة، وآخرون من أبناؤه، بعد هجوم الذئب المفترس عليهم، وتجمع الأهالي والجيران للحاق بالذئب والتخلص منه بالعصا من الجيران.

وقامت قوة من الشرطة بالتعامل مع الوضع والبحث عن الذئب المفترس للتخلص منه، وهو ما تم بالفعل بمعرفة كل من رقيب الشرطة أحمد عبد العزيز والغفير رجائي الدين علي حسن، وخدمة نقطة النمسا بقيادة الكابتن مصطفي محروس رئيس النقطة تحت قيادة مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد حبيب، وتمت السيطرة على الوضع والتخلص من الذئب، دون وجود خسائر أو إصابة بين المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة التحقيق.



الشرطة وأهالى قرية بإسنا يتخلصون من ذئب مفترس



الشرطة وأهالى قرية بإسنا يتخلصون من ذئب مفترس