الشائعات فى تقرير موقع فالصو.. كاميرات مراقبة بمساجد صلاة الجمعة وخطوبة أصالة

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، تداول عدد من مستخدمى "فيسبوك" منشورا مصحوب بصورة لوزير الأوقاف، بشأن تصريح قال فيه: "سنضع كاميرات مراقبة فى كل المساجد المخصصة لصلاة الجمعة وهنرش فينك على المصلين وهنعمل كولدير كلور ".

بالبحث عن حقيقة تصريحات وزير الاوقاف، تبين أنها مزيفة وغير حقيقة، كما تبين أن الدكتور محمد مختار جمعة قال إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التى تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى، وفقا لعدد من الضوابط ليس بينها ما روجت له الشائعة.



شائعة مراقبة المصلين للجمعة

كما رصد موقع فالصو، تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا مصحوب بصورة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تصريح قالت فيه: "تقليل حجم رغيف العيش يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ويصب في مصلحة المواطن"، وتم تداول المنشور على صفحة منسوبة إلى جريدة الشروق، ولكن بالبحث عن حقيقة تصريحات الوزيرة، تبين أنها مزيفة، حيث لم تعلق على تقليل حجم رغيف الخبز.

بالبحث فى أى من المواقع الإخبارية، وخاصة موقع الشروق وصفحاته على السوشيال ميديا، لم نجد أى من هذه التصريحات، الأمر الذى يؤكد أنها مفبركة.



شائعة إشادة وزيرة الصحة بتقليل حجم رغيف العيش

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تم رصد تداول أخبار بشأن خطوبة الفنانة السورية أصالة نصرى، بعد إعلانها شراء خاتم خطوبتها عقب طلاقها من المخرج طارق العريان، دون أن توضح هذه المواقع تفاصيل الخبر، ما أحدث بلبلة واستغراباً بين مستخدمى وسائل التواصل.

بالبحث عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن شراء الفنانة أصالة نصرى، خاتم خطوبتها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، تبين أن وسائل الإعلام الفنية نشرت الخبر مجتزأ، بشكل متعمد بهدف الإثارة، وكسب المزيد من اللايك والشير عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

الفنانة أصالة أعلنت خلال تصريحات تلفزيونية أنها مخطوبة لنفسها خلال الفترة الحالية، ولا تستطيع الارتباط، فقلبها "تعبان" ومقهور عقب طلاقها من زوجها، أما الخاتم الذى تتحدث عنه المواقع والصحف الفنية، فقالت عنه أصالة: "اشتريت الخاتم مع صحبتى ميرال وعملته من قلوب مكسرة".



شائعة--خطوبة-أصالة

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى صورة للاعبى كرة القدم السابقين فى نادى برشلونة الإسبانى، الكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلى رونالدينيو. وادعى ناشرو الصورة أنها لحظة خروج رونالدينيو من السجن، وأن إيتو أنفق 1.6 مليون يورو للإفراج عن صديقه.

بالبحث حول الصورة تبين أن الصورة المتداولة قديمة وتبين أن الادعاء زائف، ولا علاقة للصورة بقضية سجن رونالدينيو، وبمزيد من البحث تبين أن الصورة تعود لشهر ديسمبر عام 2019، للقاء رونالدينيو وإيتو وهما يتعانقان فى غرفة الملابس، بعد مباراة ودية أقيمت في مدينة الرياض بالسعودية.