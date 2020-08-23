اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:29 م
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السيطرة على حريق بعدد من الأكشاك فى مدينة دكرنس بالدقهلية

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:20 م
السيطرة على حريق بعدد من الأكشاك فى مدينة دكرنس بالدقهلية جانب من الحريق
الدقهلية ـ شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب فى عدد من الأكشاك بناحية مدينة دكرنس، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق فى عدد من الأكشاك الخشبية خلف مكتب الرى بدكرنس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وتبين نشوب الحريق فى محل لتصليح الكاونش وأخرى فى بيع بعض المواد البترولية.

كما انتقل رئيس مدينة دكرنس، وتم فحص المكان، وتم تشكيل لجنة لمراجعة أوراق الأكشاك، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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حريق بدكرنس

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السيطرة على حريق بدكرنس

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