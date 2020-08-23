اليوم السابع
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السياحة العالمية تشيد بالإجراءات الاحترازية المصرية فى مواجهة كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:53 م
السياحة العالمية تشيد بالإجراءات الاحترازية المصرية فى مواجهة كورونا مطار الغردقة
كتبت آمال رسلان

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قام عصر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، برحلة بحرية بمدينة الغردقة، استمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام عن سعادته واستمتاعه بالجمال المتميز الذي تتمتع به مدينة الغردقة، موجها الدعوة لكل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها لما تمتلكه من شواطيء خلابة، وشمس دافئة.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه مع استئئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر سيتمكن كثير من السائحين من الاستماع أيضا بمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها مصر وبخاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان لما بذلوه من جهد كبير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودتهم إلى مدينة القاهرة بعد قضاء يوما كاملا في مدينة الغردقة، تفقد وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي، للوقوف على التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة به وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وبدأت الجولة بصالة السفر وكشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

جدير بالذكر أن زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قام اليوم بتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به، كما تفقد مستشفي الغردقة و أحد مراكز الغوص بالمدينة، بالإضافة إلى زيارته لمتحف الغردقة.

 

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جانب من الزيارة
 
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الغردقة
 
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مطار الغردقة
 
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جانب من لقاء وزير السياحة وأمين منظمة السياحة العالمية
 
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وزير السياحة وأمين منظمة السياحة العالمية
 

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